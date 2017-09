Moià ret homenatge a Casanova amb la mirada fixada en el referèndum

«Ningú ens ho regalarà si no ens ho guanyem nosaltres». Amb aquestes paraules el conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Carles Mundó, esperonava els ciutadans a mobilitzar-se, ahir al migdia, durant l' ofrena floral al monument de Rafael Casanova a Moià. Com cada any, entitats, partits polítics i institucions del Moianès van omplir la plaça de l'Hospital per seguir l'acte i deixar flors als peus del monument del fill insigne de la vila.



L'ofrena floral va estar marcada per les crides a la mobilització amb la mirada posada en el referèndum de l'1 d'octubre. Mundó va destacar la rellevància d'aquesta Diada, «a menys de 20 dies que els ciutadans de Catalunya estem cridats a les urnes». Per aquest motiu, va fer una crida a la mobilització «cada dia fins a l'1 d'octubre per assegurar que ningú, sigui per votar que sí o per votar que no, es queda a casa».



En la mateixa línia, va afegir que «el conjunt dels ciutadans tenim el deure patriòtic de mobilitzar-nos fins a guanyar» i «hem de fer-ho com mai per la democràcia, per la dignitat i per respecte a tots aquells que no han deixat de treballar perquè ara això sigui possible».



Per la seva banda, l'alcalde de Moià i president del Consell Comarcal del Moianès, Dionís Guiteras, va destacar que «després de sis anys de mobilitzacions, per fi, tenim un horitzó clar, que és l'1 d'octubre» i, «si tots els ciutadans d'aquest país volen ser, serem». Guiteras també va cridar a la mobilització i va fer un paral·lelisme entre el procés i la creació del Moianès. Per això, va demanar als veïns «mantenir la mateixa il·lusió que vam tenir per aconseguir ser comarca amb treball, sacrifici, generositat, respecte, integració i molta il·lusió».



L'ofrena floral al monument de Rafael Casanova va començar amb El cant de la senyera. Tot seguit, es va donar pas a les ofrenes per part d'entitats, partits polítics, institucions i representants de tots els pobles de la comarca, a més dels descendents de Casanova. L'acte, que va tenir la música de l'Orquestra de Collsuspina i l'actuació dels Falcons de Castellcir i el Geganters i Grallers de Moià, va acabar amb un sincer cant d'Els segadors i crits d'independència.