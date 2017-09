Moiami Sound, al ritme de tambors i gralles a la Diada

Moiami Sound és un grup de música format per quatre joves de Moià d'entre 13 i 17 anys que van anar a Barcelona amb autocar, i acompanyats de tambors i gralles, els seus instruments.



Tots quatre pertanyen a la colla de geganters de Moià, i amb els seus instruments van estar tocant versions de diferents grups, com Mägo de Oz, tant a la prèvia com després d'acabar els actes previstos. Eren a la concentració per reivindicar el dret a decidir dels catalans.



«No podem votar, però és important ser-hi», va destacar un dels seus integrants.