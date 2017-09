Mor als 84 anys Jacint Borràs, un dels fundadors de Convergència

Un dels fundadors de Convergència i pare de l'actual consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, ha mort aquest dimarts a la matinada als 84 anys víctima d'un càncer. Durant el congrés de refundació de CDC l'estiu passat, el seu partit va acordar que es quedés com a president del partit després de la transició cap al Partit Demòcrata, junt amb Carles del Pozo, com a responsable de les finances, i Roser Olóndriz, defensora del militant. A més de la seva vinculació en la fundació de Convergència, Borràs –natural de l'Hospitalet de Llobregat- també va ser directiu del Futbol Club Barcelona, durant l'etapa d'Agustí Montal a la presidència i al cap d'uns anys amb Joan Laporta.

En la seva segona etapa al Futbol Club Barcelona, Borràs, soci número 2.959, va treballar a l'Àrea Social fent tasques amb les penyes del club després de la seva etapa com a directiu de la Comissió Social i d'estar en contacte amb les penyes barcelonistes.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha expressat el seu condol per la mort de Borràs amb una piulada al Twitter i l'ha definit com un "home bo i vital". També ho han fet altres membres del PDeCAT, entre d'altres, com l'exconsellera Neus Munté, que l'ha qualificat com "un gran home, apassionats pels seus, el país i el Barça"; l'exconseller de Presidència, Francesc Homs, que l'ha definit com "patriota, compromès i molt bona persona" o l'actual conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, que l'ha recordat com un "patriota, generós, d'una tossuderia amarada de dignitat".