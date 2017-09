Una parella a la Diada després d'uns anys esperant que sigui el darrer impuls

Entre els independentistes de l'Anoia, una parella que feia temps que no podia assistir a la manifestació de la Diada: l'Anna i el Carles, que hi van anar gairebé amb tota la família i uns quants amics. Per l'arribada dels nens i una estada del Carles a Alemanya per motius laborals, els ha estat impossible poder-hi assistir els darrers anys.



Enguany hi han volgut ser perquè creuen que es tracta d'un any especial, sobretot en vistes de l'1 d'octubre. «Esperem que sigui l'última», també deien. La parella va fer l'esforç de deixar els nens a Igualada per poder participar en el darrer impuls de cara a l'assoliment de la independència, diuen. «Ha costat però ho hem aconseguit, després de fer tots els possibles», van destacar.