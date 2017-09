De la plaça de les Fonts al passeig de Gràcia

Unes 400 persones de totes les edats, sexes i condicions es van concentrar ahir al matí al voltant de la plaça de les Fonts d'Olesa de Montserrat com a pas previ a la sortida cap a la manifestació de l'Onze de Setembre, que va omplir els carrers de Barcelona ahir a la tarda i que va ser xifrada en un milió de persones per part de la Guàrdia Urbana.



Aquesta manifestació s'emmarca en un context en què el referèndum d'autodeterminació de Catalunya és a prop de poder celebrar-se, fet que va centrar els comentaris dels assistents olesans en les diverses converses que mantenien entre ells.



Les cares d'il·lusió, d'esperança i la gresca eren la tònica general de l'estat d'ànim dels olesans que van participar en la convocatòria, repartits en diferents autobusos que l'organització local de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) va contractar per facilitar el viatge dels assistents cap al multitudinari esdeveniment.



Els veïns d'Olesa van quedar situats al tram 307 de la manifestació, a la vora de la botiga Apple del passeig de Gràcia. Els olesans van arribar a la zona habilitada en un ambient festiu i animat.



La valoració de la jornada festiva i reivindicativa va ser molt positiva per part de tots els olesans congregats. Tal com comentava Íngrid Llobet, «la sensació és que hi ha més inscrits que altres anys», i va remarcar que «és un dia històric, que s'ha celebrat de manera pacífica, i cal anar de cara al referèndum sempre, diguin el que diguin a Madrid».



Un altre olesà, Enric Rodríguez, mentre mirava la resta de milers de congregats, comentava que «Això és increïble; demostra clarament que, si nosaltres volem, som imparables, i que això no té aturador». Rodríguez feia aquests comentaris a l'inici de la manifestació, quan de mica en mica anava comprovant que l'afluència d'assistents era cada cop més gran.



Des de l'organització local de l'ANC, Jaume Vendranes va destacar que «l'experiència acumulada de tots aquests anys fa que l'organització logística de la gent que vol anar a la Diada sigui molt bona». Segons va assenyalar, «sembla que hi ha tanta o més gent que altres anys». Per aquest motiu, considerava que «la valoració és molt positiva. Ara només queda que Madrid respongui positivament a l'èxit d'aquesta manifestació i nosaltres mirem cap endavant, cap al referèndum».

«Independència» i «Votarem»



La manifestació va ser molt concorreguda, amb alguns moments àlgids com l'aplaudiment de després del minut de silenci en memòria de les víctimes de l'atemptat a la Rambla o quan es va cantar El Cant dels Segadors amb gran passió i entusiasme per part dels assistents a l'acte. Els olesans no en van ser l'excepció, i també van entonar amb entusiasme l'hime, de la mateixa manera que es van sumar als crits d'«Independència» i «Votarem!», consignes que es van sentir durant una bona part de l'acte.



La manifestació va ser de to pacífic, festiu i transversal, i en la qual diverses llengües i orígens es van unir per defensar el dret a decidir del poble de Catalunya, en un acte de gran reivindicació



Acabada la manifestació, quan la gent ja s'anava retirant a poc a poc del passeig de Gràcia, els olesans van fer cap als seus autobusos, per tal de retornar a les seves llars. «Jo, des de la Diada del 2012, pràcticament no m'he perdut cap altra trobada», comentava alegrement la Montse, satisfeta del resultat de la manifestació d'aquest any. Tot i així, no amagava el seu desig de no haver-se de manifestar cap any més. «Tant de bo puguem votar l'1 d'octubre i hi hagi la victòria del sí. Ens agradaria que aquesta fos l'última gran manifestació», admetia.