El Solsonès destaca el caràcter reivindicatiu i festiu de l'11-S

El Solsonès va enviarunes 400 persones en autocars per celebrar la Diada de l'11 de setembre, i també van ser nombrosos els assistents en cotxe particular, segons ANC Solsona. El jove solsoní Joan Boix hi va anar amb la intenció de quedar-se tota la setmana a Barcelona, i va declarar haver assistit a totes les manifestacions de la Diada, ja que «si som capaços de mobilitzar-nos així, som capaços de tot». Tanmateix, troba a faltar «tornar a celebrar la Diada a Solsona. Els darrers anys hi havia hagut una gran participació d'entitats solsonines i parlaments realment interessants».



L'alcalde de Solsona, David Rodríguez, també hi va baixar en cotxe, en aquest cas a causa de l'agenda política, ja que avui té una reunió matinal. El batlle va remarcar el caràcter festiu de la celebració, i va citar la frase «si la revolució no es pot fer rient, millor no fer-la. Ens en sortirem». L'alcalde de Clariana de Cardener, Francesc Rovira, va anar-hi en tren. I Antoni Márquez, batlle d'Olius, en cotxe. Tots dos es van encomanar del caràcter festiu de la jornada. La solsonina Maria Teresa Coromines també va remarcar la «germanor» que hi va sentir, sense deixar de banda les reivindicacions.



Mireia Manyoses, Aixa Navascues, Neus Ortiz i Alba Serra van destacar l'emoció sentida, barrejada amb la tensió «quan s'apropava lentament la pancarta». Per a elles, el moment més emocionant va ser el minut de silenci per les víctimes dels atemptats terroristes a Barcelona i Cambrils.



Els joves del pubillatge solsoní van tenir un paper destacat durant la tarda, abans de les 17.14, ja que van formar part de les diverses demostracions de folklore català. Laura Algué, Albert Colell, Aina Camí, Pau Reig, Tània Bonillo i Joan Algué es van ajuntar amb pubilles, hereus, donzelles d'honor i fadrins d'altres comarques de la Catalunya Central.