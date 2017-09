El requeriment del TC a TV3 no afecta el dret a informar sobre el referèndum

El requeriment del TC que el director de TV3, Vicent Sanchis, ha rebut aquest dimarts no afecta el dret a informar sobre el referèndum, segons han precisat fonts judicials a l'ACN. La notificació fa referència a la campanya de publicitat de la Generalitat sobre l'1-O, que actualment emeten els mitjans públics. El requeriment adverteix a la direcció de la televisió pública que no pot iniciar, tramitar o informar de cap "acord o actuació que permeti la preparació o celebració del referèndum". En la mateixa notificació, l'alt tribunal recorda a Sanchis que té el "deure" d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi "ignorar o eludir la suspensió acordada" i l'avisa de possibles responsabilitats -"inclosa la penal"- en cas de no atendre el requeriment.

Es tracta del mateix avís que estan rebent altres càrrecs catalans, com els membres del Govern, la Mesa del Parlament, els alcaldes o alguns comandaments dels Mossos d'Esquadra. El TC fa arribar així la resolució aprovada dijous passat de suspensió cautelar del Decret de normes complementàries del Referèndum.