El TSJC creu que el Govern va usar «arbitràriament» les seves potestats al convocar l'1-O

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) veu indicis de què els membres del Govern "haurien utilitzat arbitràriament" les seves "potestats" al convocar un referèndum d'independència que, a més, "incidirà en l'àmbit de la despesa pública".

En un acte, la sala civil i penal del TSJC argumenta els motius pels quals divendres passat va acordar admetre a tràmit la querella que la Fiscalia va presentar contra el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la resta de membres de l'executiu pels delictes de desobediència, prevaricació i malversació.

La sala que va admetre la querella, formada per tres magistrats, sosté que hi ha indicis de què els membres del Govern van poder incórrer en un delicte de malversació, que comporta penes de presó, atès que els decrets pels quals es va convocar el referèndum "suposen a la vegada l'inici d'un procediment que incidirà en l'àmbit de la despesa pública", amb diverses partides pressupostàries per a despeses de processos electorals i consultes.