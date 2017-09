Arran proposa fer murs humans i ocupar ajuntaments «per protegir els alcaldes desobedients»

L'organització juvenil independentista Arran, que dóna suport a la CUP, ha proposat aquest dimecres fer "murs de persones al voltant d'alcaldes i alcaldesses desobedients per impedir que la policia els detingui". "I, si cal, ocupem els ajuntaments per protegir-los", afegeix el comunicat d'Arran després de la decisió de la fiscalia general de l'estat d'investigar 712 alcaldes pel suport a l'1-O. "Davant d'aquests fets excepcionalment greus i de màxima confrontació", Arran insten a la mobilització al carrer per "defensar el referèndum i aquells que facin passes fermes per dur-lo a terme". Demanen "autodefensar-se" així dels "embats d'un estat que agonitza". "Cap tribunal, cap jutge, cap força policial, cap partit polític, cap govern, podran aturar-nos si som milers. No hi haurà prou presons per tancar-nos a totes", afirma el comunicat.

Els joves de l'esquerra independentista defensen que ja sabien que "el camí de l´autodeterminació seria difícil". "Que ens enfrontàvem a un Estat capaç de tot per defensar la seva supervivència basada en la seva sagrada unitat. [...] Ho sabíem i ho sabem i tot i així decidim no doblegar-nos", afirmen.

Per tot plegat, Arran augura que "mort el procés, arriba el moment d'exercir la desobediència, celebrar el referèndum i materialitzar la independència si la majoria de la població catalana així ho vol".