Ciutadans exigeix a l'alcalde de Manresa que no es pugui votar el dia 1 d'octubre

El grup municipal de Ciutadans a Manresa ha registrat una petició perquè no es destinin recursos de tots els ciutadans a fer publicitat de l'1 d'octubre. El seu president, Andrés Rojo, insta el consistori que «acati les sentències dels tribunals i no faci servir tampoc els espais públics del municipi per fer propaganda partidista d'un referèndum il·legal». Considera que els alcaldes catalans «tenen el deure i la responsabilitat d'evitar que els seus ajuntaments participin en l'1-O».

Després de recordar que C's ha reclamat als municipis on té representació «un informe jurídic als secretaris dels ajuntaments sobre l'1-O», ha afegit que C's està presentant un «recurs d'impugnació al decret de l'alcaldia de suport a les lleis separatistes per afavorir un referèndum que no es farà». Rojo ha instat el consistori governat per CDC i ERC que «protegeixi els funcionaris i acati les sentències dels tribunals» després que l'alcalde hagi firmat el decret de suport al referèndum d'autodeterminació.