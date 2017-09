Desallotgen l'entorn de la Sagrada Família per una falsa alerta terrorista

Els Mossos d'Esquadra van desallotjar ahir l'entorn de la Sagrada Família de Barcelona per una falsa alarma terrorista. Una furgoneta sospitosa aparcada a la cruïlla dels carrers Provença i Sarde-nya va fer activar un dispositiu que va comportar talls de carrers, desallotjament del temple i de comerços adjacents i el confinament de veïns. Els artificiers del Tedax van fer les comprovacions oportunes i van confirmar que era una falsa alarma. El dispositiu va coincidir amb tres macrocontrols antiterroristes que els Mossos van fer en diversos punts de la xarxa viària catalana, un dels quals al peatge de Martorell, on hi havia cues de 15 quilòmetres.