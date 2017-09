El govern central assegura que només li calen cinc dies per aplicar l'article 155

L'executiu espanyol només necessitaria cinc dies per aplicar l'article 155 de la Constitució. Així ho van dir ahir fonts de la Moncloa, que asseguren ara que els tràmits, inclòs un ple del Senat, poden estar conclosos en aquest termini, sense necessitat d'allargar-los mesos o setmanes.

Les mateixes fonts apunten, però, que l'executiu no treballa en aquesta direcció. «No estem en això», afirmen, malgrat que «ho tenim tot previst» i «si passen 150 coses, tenim 151 mesures». L'executiu espanyol també va informar ahir que l'Advocacia de l'Estat està estudiant la manera de forçar la Generalitat a publicar al Diari Oficial de la Generalitat les resolucions de la setmana passada del Constitucional, que va suspendre la Llei del referèndum i la convocatòria de l'1-O. El 155 estableix que «si una Comunitat Autònoma no complís les obligacions que la Constitució o altres lleis li imposin, o actués de forma que atempti greument a l'interès general d'Espanya, el govern, previ requeriment al president de la Comunitat Autònoma i, en el cas de no ser atès, amb l'aprovació per majoria absoluta del Senat, podrà adoptar les mesures necessàries per obligar aquella al compliment forçós d'aquestes obligacions o per a la protecció de l'esmentat interès general».

El segon punt diu que «per a l'execució de les mesures previstes en l'apartat anterior, el govern podrà donar instruccions a totes les autoritats de les Comunitats Autònomes». A la pràctica, estableix l'obligació de fer un requeriment al president perquè deposi l'actuació, però no estableix cap termini entre aquest moment i el moment en què el govern, «en el cas de no ser atès», pot convocar el ple del Senat i adoptar les «mesures necessàries» per al «compliment forçós». El segon punt estableix com es faria la intervenció i habilita el govern a «donar instruccions» a «totes les autoritats» autonòmiques, és a dir, a assumir el control i posar-les a les seves ordres.