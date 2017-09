El grup Fusioon actuarà en l'acte central de campanya pel referèndum de Manresa pel Sí

La plaça Major de Manresa acollirà el dia 23 d'aquest mes l'acte central de campanya abans del referèndum del dia 1 d'octubre de Manresa pel Sí, la plataforma integrada per partits polítics i entitats independentistes de la ciutat.

Entre d'altres, inclourà l'actuació de Gossos i un revival de l'històric grup manresà Fusioon a càrrec dels seus fundadors, Manel Camp i Santi Arisa. La campanya començarà abans. Aquest dijous, a la Plana de l'Om (a fora) es farà la projecció del documental «La revolució cantada», sobre com centenars de milers d'estonians es van reunir públicament per cantar cançons patriòtiques prohibides pel règim soviètic per reclamar la seva independència. De les 9 del vespre a les 12 de la nit hi haurà servei de menjar i beguda; a les 10 començarà la projecció i, poc després que s'acabi, es donarà per iniciada la campanya del referèndum amb una penjada de cartells pel sí.