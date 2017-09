La Guàrdia Civil tanca el web del referèndum

La pàgina web referendum.cat posada en marxa per la Generalitat de Catalunya per informar sobre el referèndum d'independència ja no es trobava operativa, segons ha pogut comprovar Europa Press.

Segons el diari El País el web ha deixat d'estar operativa després que la Guàrdia Civil s'hagi personat aquest dimecres a l'empresa CDMon per lliurar un manament judicial que ordena el seu tancament.

El web del referèndum però, es pot seguir consultant a diverses webs que n'han replicat el contingut.

A més, la televisió pública catalana TV3 ha deixat d'emetre l'anunci sobre el referèndum convocat per al proper 1 d'octubre, que es troba suspès cautelarment pel Tribunal Constitucional (TC). Un portaveu de la cadena ha assegurat que la finalització de l'emissió de l'anunci promocional del referèndum s'ha produït perquè "l'emissió de la campanya estava contractada fins ahir a la nit".

El Tribunal Constitucional (TC) va notificar aquest dimarts al director de TV3, Vicent Sanchis, la resolució del Constitucional que suspèn la convocatòria del referèndum independentista i li advertia de l'obligació d'impedir iniciatives encaminades a celebrar-ho.

"Li adverteixo del seu deure d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió acordada. Particularment, que s'abstingui d'iniciar, tramitar, informar i / o dictar, en l'àmbit de les respectives competències, acord o cap actuació que permeti la preparació i / o celebració del referèndum sobre l'autodeterminació de Catalunya (...) ", deia la notificació rebuda per Sanchis.