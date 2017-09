Un jutge impedeix l'acte de suportal referèndum previst diumengea Madrid

El jutjat contenciós 3 de Madrid va acordar suspendre de forma cautelar la cessió per part de l'Ajuntament de Madrid d'un local del centre cultural Matadero per a la celebració d'un acte a favor del referèndum de Catalunya diumenge que ve, com va demanar el PP en un recurs. Així ho va indicar ahir el portaveu dels populars madrilenys, José Luis Martínez-Almeida, després de presentar dilluns un recurs contenciós administratiu contra aquest esdeveniment, organitzat per l'associació Madrilenys pel Dret a Decidir. Aquest acte, la sol·licitud del qual va tramitar en nom de l'associació La Comuna el número 41 de la llista d'Ahora Madrid, Pedro Casas, defensa que «es realitzin consultes sobre els necessaris canvis polítics i socials que cal introduir en el règim del 78, sorgit d'una transició tutelada».

Segons va assegurar el portaveu popular, l'acte dictat ahir, que no permet cap recurs, tot i que l'Ajuntament té tres dies de termini per presentar-hi al·legacions, és «contundent», i va afegir que l'esdeveniment a Matadero «l'únic que pretenia era fer una apologia del referèndum il·legal».