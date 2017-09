L'assassí del policia de València, delatat per la sang en la seva banyera

L'assassinat del sotsinspector Blai Gámez Ortiz ha truncat el que estava sent una altra brillant investigació del grup d'Homicidis de València: la localització de l'amagatall de l'autor de l'assassinat i esquarterament d'Alberto Enrique VF es va produir tot just 13 hores després que un jove que anava rebuscant a les escombraries trobés el seu tronc ocult dins d'una maleta abandonada al mig del carrer.

Després d'una minuciosa inspecció de tota la zona, que va ser acordonada per la policia, la maleta va ser retirada amb les restes humanes al seu interior i traslladada a l'Institut de Medicina Legal (IML), on ahir al matí van ser inspeccionats per dos forenses.

La primera conclusió, és que es tractava d'un home d'entre 35 i 45 anys, alt i de complexió atlètica. Al rentar el cos, van descobrir un tatuatge entre l'engonal i al pubis que acabaria sent fonamental per a la seva identificació. Tant com la denúncia per desaparició interposada per la germana de la víctima, que va acudir a una comissaria de València per a donar compte de l'absència del seu germà.

L'altre troballa dels forenses va ser una enorme ferida per arma blanca en un costat, possiblement infligida amb el mateix ganivet de cuina que l'assassí utilitzaria hores després per segar la vida del sotsinspector Blai Gámez i que ja està en mans de la Policia Científica per a acarar el tall amb la ferida tallant que presenta el tronc a la part esquerra.

Una trobada casual

A falta que conclogui la investigació, que està sent portada pel grup d'Homicidis de València, tot apunta, segons es desprèn de la reconstrucció de les últimes hores de la víctima, al fet que Alberto Enrique va contactar amb el seu botxí a la nit de diumenge, després d'arribar a València amb un amic que el va deixar en el seu portal.

A partir d'aquest moment, es perd el seu rastre. La seva germana, espantada perquè ni tan sols havia obert a tot el dilluns la perruqueria de la qual era propietari, va acudir a la policia a denunciar la seva desaparició. Pel que sembla, va contactar amb Pierre Danilo L. i va anar a casa. Allà es va produir l'assassinat i posterior esquarterament, que Danilo va materialitzar a la banyera de casa seva, on la Policia Científica va trobar encara restes de sang, pel que sembla, de la víctima.

Danilo va ser tan descuidat que fins i tot va inundar el pis del seu veí de la planta inferior, qui va pujar el mateix dilluns a la nit per cridar-li l'atenció. L'assassí li va obrir la porta nu i li va demanar disculpes, al·legant que s'havia quedat dormit amb l'aixeta de la banyera obert. Al matí següent, el mateix veí va tornar a pujar perquè en el seu sostre s'havien format taques rosades. De fet, la policia prendrà avui mostres d'aquestes taques davant la sospita que és sang de la víctima.

Però no són les úniques evidències de la implicació de Pedra Danilo L. en l'assassinat d'Alberto. A més, els agents van trobar ahir a la tarda el DNI i una bossa de la víctima a casa de l'autor, al que se suma el testimoni d'una dona que va veure el sospitós caminant amb la maleta per Peris i Valero gairebé quatre hores abans que fossin trobats els restes de la seva primera víctima.