Montserrat vol impedir que es «perverteixin» els centres de salut

La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, va advertir ahir que el govern central impedirà que la Generalitat utilitzi centres de salut per acollir la votació de l'1 d'octubre i que «perverteixi» així la «dignitat» dels pacients i professionals sanitaris, «utilitzant-los com a instrument per trencar Espanya».

En declaracions als passadissos del Senat, Montserrat va voler respondre a les informacions publicades sobre la possibilitat que la Generalitat estigui «pensant a utilitzar els centres d'atenció primària, els centres de salut catalans, com a col·legis electorals».

«El govern d'Espanya i l'Estat no permetrem que es perverteixi el Sistema Nacional de Salut» ni que «es perverteixi la dignitat dels pacients i dels professionals, utilitzant-los com a instrument per trencar Espanya i per fer un referèndum il·legal, ja suspès pel TC», va proclamar.