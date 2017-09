Mor l'excursionista ferit crític mentre feia una excursió al Cric de Colomers

El jove de 28 anys ferit greu mentre feina una excursió al Circ de Colomers (Naut Aran) va morir ahir dimarts a la nit després de ser traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova. Segons han informat fonts del centre hospitalari, el jove va ser traslladat amb símptomes d'hipotèrmia i no va poder superar el seu estat de salut crític. El noi anava acompanyat d'una noia de 26 anys, ambdós de nacionalitat estrangera, que també va resultar ferida per hipotèrmia, però va ser traslladada a l'Hospital de Vielha. Segons van explicar els Bombers, la noia va ser qui va avisar unes persones que hi havia a la zona, que al seu torn van avisar als serveis d'emergència.

Els Bombers de la Generalitat han demanat molta precaució davant els canvis de temps i recorden que a aquestes alçades de l'any a l'alta muntanya es poden donar situacions hivernals. En aquest sentit, recomanen informar-se del temps i la seva evolució i que es vagi acompanyat o, en tot cas, que es comuniqui a algú l'activitat prevista. Així mateix, aconsellen que s'utilitzi el material i l'equip adequats i no apurar el temps de l'activitat, de manera que cal calcular que es pot trigar a fer el camí de tornada i no marxar quan fosquegi.