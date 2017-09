VÍDEO | Rajoy: «Si citen algú per anar a una mesa electoral, que no hi vagi, seria un acte il·legal»

VÍDEO | Rajoy: «Si citen algú per anar a una mesa electoral, que no hi vagi, seria un acte il·legal» EFE

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha emplaçat aquest dimecres els ciutadans catalans a no formar part de les meses electorals de l'1-O. "Si citen algú per anar a una mesa electoral, que no hi vagi, perquè no hi pot haver referèndum i seria un acte il·legal", ha afirmat en declaracions als passadissos del Congrés. El president espanyol ha respost negativament l'oferta de diàleg del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, sobre els termes del referèndum. "No es pot negociar quelcom que és manifestament il·legal, que liquida la sobirania nacional i passa per sobre de la Constitució i de l'Estatut". En aquest sentit ha insistit que el referèndum no se celebrarà i ha tornat a criticar l'aprovació de les lleis de transitorietat i del referèndum al Parlament vulnerant "tots els procediments": "Va ser un cop a la democràcia com no l'hem vist mai".

Segons Rajoy, "l'únic escenari" que contempla actualment el seu govern és que el referèndum no se celebrarà independentment del fet que les institucions catalanes es declarin insubmises. "És igual el que es declarin, a Espanya la Llei es compleix perquè és una democràcia i si es deixa de complir significa que la voluntat de la majoria dels ciutadans no serveix per a res".

En aquest sentit, ha afirmat que "no hi ha cap govern al món que pogués acceptar que se celebrés un referèndum d'aquestes característiques", i ha advertit que "la Fiscalia, els jutges i el govern [espanyol] actuaran sempre en defensa de la legalitat".

"És la nostra obligació, i ni la Fiscalia, ni el Podem Judicial ni el govern poden permetre que unes persones decideixin de manera unilateral trencar la llei i fer el que considerin convenient, perquè seria la llei de la selva", ha dit.