La reacció a la citació judicial dels alcaldes de la Catalunya Central a les xarxes socials

El fiscal general de l'Estat ha enviat una instrucció als fiscals de Catalunya perquè sol·licitin la citació com a imputats els 712 alcaldes que han signat el decret de suport al referèndum de l'1-0. En cas que els batlles no compareguin, es reclamarà la seva detenció als Mosso d'Esquadra.



Davant d'aquesta situació, alguns dels 119 alcaldes de la Catalunya Central han reaccionat amb contundència a les xarxes socials per mostrar el seu desacord.



DAVID FONT- GIRONELLA





Ens volen acollonir, no ho aconseguiran. Hauran de sentir a més de 700 alcaldes/ses compromesos amb el dret DEMOCRÀTIC de VOTAR! #1Oct2017 https://t.co/NbEp6lLl5O — David Font - 1OCT ?? (@david_font) 13 de setembre de 2017

Davant la seva repressió, demofòbia i persecució, hi tenim l'esperança, la dignitat, la democràcia i sobretot, la gent. #Votarem #1OCT — Aleix Auber (@AleixAuber) 13 de setembre de 2017

COM A ALCALDE EM DEC AL POBLE, NO A ELLS. Quina vergonya que fa llegir aquesta notícia, i quina poca feina que tenen. #JoSigno #votarem https://t.co/MKqIS2JU4l — Isaac Peraire Soler (@isaacperaire) 13 de setembre de 2017

Votarem i punt. — Marc Castells (@marccastells) 13 de setembre de 2017

Això va de democràcia! Votar no pot ser mai un delicte, sinó un dret dels ciutadans que cal garantir. #alcaldesxlademocràcia pic.twitter.com/SAfXh8UdHE — Albert Batalla (@albertbatalla) 13 de setembre de 2017

Això de detenir alcaldes em sembla una anada d'olla descomunal, defensarem la democràcia ara i sempre! tenim paraula i ens debem al poble ??! — Dionís Guiteras (@Dionis7vetes) 13 de setembre de 2017