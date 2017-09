Sánchez defensa «un concepte no nacionalista del terme nació»

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va defensar ahir que el seu partit té «un concepte no nacionalista del terme nació» i va rebutjar les visions «uninacionals» tant d'Espanya com la que segons el seu parer defensa l'independentisme en una hipotètica República catalana.

Sánchez va protagonitzar a Barcelona l'esmorzar informatiu Fòrum Primera Plan@ d'El Periódico de Catalunya, en el qual va ser preguntat sobre si reconèixer Catalunya com nació podria tenir conseqüències jurídiques.

«Nosaltres tenim un concepte no nacionalista del terme nació», va afirmar Sánchez. «Jo em considero ciutadà madrileny i espa-nyol; aquells que tenen una visió d'Espanya uninacional, què volen dir-nos: que només es pot ser espanyol a la nació espanyola?».

«No estan, precisament, els independentistes que defensen la República independent de Catalunya tenint una visió uninacional d'aquesta futurible Catalunya independent, de només ser català sense poder ser altres coses i altres sentiments?», va afegir. Per això, va deixar clar que el PSOE «defensa una definició de nació no nacionalista, amb societats complexes i plurals, on hi ha identitats no excloents i que poden ser compatibles».

Segons el seu parer, és per aquí «per on caminen moltes societats europees i on hauria de caminar la societat espanyola», recordant en tot cas que a la resta d'Espanya «hi ha una visió molt més plural i diversa del que representa Espa-nya i quin enfocament donar des de les institucions de l'Estat a la qüestió catalana, més en sintonia amb la realitat del que pensa la societat catalana».

Respecte a les diferències en el si del seu partit entre diversos barons sobre aquesta qüestió, Sánchez va admetre que quan s'aborda la qüestió territorial existeixen «diferents visions en funció del territori», com també passa a Units Podem o el PP, va afegir.

«Però el PSOE és l'únic partit d'àmbit nacional que ha posat sobre la taula una reforma constitucional bastant concreta, una declaració de Granada, una declaració de Barcelona i resolucions al Congrés del PSOE en què es reconeix que la nostra visió d'Espanya és antagònica a la visió uninacional de la dreta», va subratllar.

Perquè, malgrat «tota la pluralitat de veus que té el PSOE», Sánchez va celebrar que el partit hagi arribat a «un punt d'unió, el del reconeixement d'aquests fets diferencials, sense menyscabament de la igualtat entre espanyols».