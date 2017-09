La fiscalia ordena també a les policies locals evitar el referèndum de l'1-O

La fiscalia ha ordenat a totes les policies locals de Catalunya a impedir el referèndum independentista de l'1 d'octubre i a requisar les urnes i tota la resta de material electoral. Els quatre fiscals en cap de les províncies catalanes han emès una instrucció perquè els Mossos ordenin a tots els caps de les policies locals perquè actuïn com a policia judicial i treballin per intentar evitar el referèndum i requisin tot el material electoral. Aquesta instrucció complementa la que aquest dimarts va emetre la Fiscalia Superior de Catalunya en el mateix sentit i dirigida explícitament als Mossos d'Esquadra.

Aquest dimecres al matí, els fiscals en cap s'han reunit amb els responsables dels Mossos d'Esquadra, la policia espanyola i la Guàrdia Civil, que seran els encarregats de fer arribar la directriu als seus subordinats. En la seva instrucció, la fiscalia recorda que la Llei de policies locals de Catalunya del 1991 habilita les policies municipals per actuar com a policia judicial a les ordres de fiscalia i jutges.

Per això, ordena a les policies locals "elaborar de forma urgent l'informe o atestat oportú" quan coneguin algun acte preparatori, que es remetrà "amb caràcter urgent al fiscal competent i còpia a la policia judicial dels Mossos d'Esquadra a efectes de coordinació". Els policies locals hauran de practicar "de forma immediata les diligències necessàries per acreditar els fets delictius i determinar les responsabilitats penals exigibles".

"Per tal d'evitar la consumació o l'esgotament dels delictes, els funcionaris de la Policia Local procediran directament a adoptar les mesures necessàries per intervenir els efectes o instruments destinats a preparar o celebrar el referèndum il·legal, requisant urnes, sobres electorals, manuals d'instruccions pels membres de les meses electorals, impresos electorals, propaganda electoral, elements informàtics, així com qualsevol altre material de difusió, promoció o execució del referèndum il·legal", conclou l'escrit, afegint que si cal ordre judicial per intervenir el material s'ha de comunicar ràpidament al ministeri públic.

L'escrit, com ja és habitual, recorda els "reiterats" pronunciaments del Tribunal Constitucional contra el referèndum i l'obligació de totes les autoritats d'impedir-lo.