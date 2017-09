Trapero trasllada als Mossos l'ordre de la Fiscalia per aturar les preparatius de l'1-O

El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha ordenat centralitzar en la Comissaria General d'Informació els atestats o informes de l'1-O que s'enviïn a Fiscalia. Trapero ho ha dit en un comunicat en què trasllada a tots els serveis del cos l'ordre del Fiscal Superior de Catalunya per actuar davant dels preparatius del referèndum que ha rebut aquest mateix dimarts.

El major dels Mossos argumenta que es fa d'aquesta manera per mantenir una coordinació "adequada" i per evitar "possibles duplicitats" en les comunicacions a la Fiscalia. És per això que serà la Comissaria General d'Informació la que "trametrà els atestats o informes policials a la Fiscalia Superior de Catalunya o a les Fiscalies Territorials competents".

En tot cas, el major dels Mossos especifica que aquesta centralització de les comunicacions amb la Fiscalia es farà "sens perjudici d'incorporar a les seves diligències les actuacions que les diferents unitats del cos hagin hagut de dur a terme de manera prèvia quan la urgència de la situació requereixi d'una actuació immediata".

A la comunicació, Trapero també especifica que la instrucció de la Fiscalia fa referència al tractament policial davant d'actes que s'executin "per autoritats, funcionaris públics o per particulars en connivència amb els anteriors, adreçats a la preparació i celebració del referèndum d'autodeterminació, en tant que indiciaris dels delictes de desobediència, prevaricació i malversació".