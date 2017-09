El Tribunal Constitucional suspèn la Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la república

El Tribunal Constitucional va suspendre ahir de forma cautelar la Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la república després d'admetre el recurs de l'executiu central, decisió que va acompanyar d'un nou advertiment de l'obligació d'obeir-lo dirigit als membres del Govern i de la mesa del Parlament.

Els magistrats van tractar també en el ple d'ahir al matí un altre recurs, el presentat pel govern espanyol en contra de la Llei d'hisenda catalana, el codi tributari, recurs que també van admetre a tràmit, de manera que aquesta llei també ha quedat provisionalment suspesa.

El recurs que va presentar el govern central contra la Llei de transitorietat aprovada pel Parlament català, que pretén convertir Catalunya en una República, considera que aquesta norma és «la major ofensa i amenaça» a les bases sobre les quals s'assenta la convivència a Espanya des del 1978 i el «major atac concebible» als valors democràtics.

El recurs de l'advocat de l'Estat sosté també que el contingut d'aquesta norma és «propi d'un règim autocràtic sense una mínima separació de poders».

El govern va presentar aquest dilluns el seu recurs contra la Llei de transitorietat catalana, però el ple es va ajornar fins a ahir al matí perquè dilluns era festiu a Catalunya i qualsevol resolució que hagués adoptat no podia ser notificada.

La Llei de transitorietat, pensada per articular la transició de Catalunya cap a la independència en el cas que se celebrés el referèndum de l'1 d'octubre i triomfés el sí, no estarà d'aquesta manera vigent en el moment en el qual hauria d'operar, ja que ha quedat anul·lada per un termini màxim de cinc mesos i mentre no resolgui l'alt tribunal sobre el fons del recurs.

En la resolució d'ahir, els magistrats del TC van advertir també els set juristes de la Sindicatura Electoral de Catalunya, encarregada del seguiment de la convocatòria independentista de l'1 d'octubre.