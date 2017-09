Ple absolut a l'acte que dóna el tret de sortida a la campanya de l'1-O, a Tarragona

L'acte unitari dels partits independentistes ha arrencat disset minuts després de les 8 del vespre d'aquest dijous al Tarraco Arena (TAP). L'acte, amb més de 9.000 persones al recinte amb crits d'"independència", "votarem", "no tenim por" i "Ballesteros dimissió" -per l'alcalde de Tarragona-, vol donar pas a la campanya de cara l'1-O i tira endavant després que el grup del PP a la Diputació de Tarragona hagi instat l'ens supramunicipal, propietari del TAP, a suspendre'l –també ha demanat un informe jurídic per conèixer-ne "l'abast i les conseqüències jurídiques".

Els primers d'intervenir seran Marta Rovira, secretària general d'ERC; la coordinadora genera del PDeCAT, Marta Pascal; el portaveu del secretariat de la CUP, Quim Arrufat; i els líder de Demòcrates i MES, Antoni Castellà i Magda Casamitjana. Després prendran el torn de paraula els presidents de les entitats sobiranistes; Jordi Sànchez (ANC), Jordi Cuixart (Òmnium Cultural) i Neus Lloveras (AMI), contra la qual aquest dijous la Fiscalia ha presentat una querella per col·laboració amb l'1-O.

L´acte ha començat amb la presentació dels actes Txe Arana i Oriol Grau. Després d´una actuació musical, han engegat el reguitzell d´intervencions polítiques, amb parlaments d´ERC, PDeCAT, CUP, Mes i Demòcrates. La secretària general d´Esquerra ha basat el seu discurs en explicar que l´1-O s´haurà de triar entre "quedar-nos igual o prosperar". "Això va de tenir un país bloquejat políticament o avançar cap al canvi social. El debat polític que tenim és el de poder tenir oportunitats i construir una república lliure i digna. Això va de dignitat, igualtat i justícia, i per això votarem i guanyarem l´1 d´octubre!", ha sentenciat entre aplaudiments.

Rovira, a més, ha vaticinat que "vénen dies on es rebran moltes de reconsideracions, cada dia hi haurà mil notificacions, amenaces, anuncis catastròfics", però ha volgut enviar un missatge als contraris al referèndum. "Estem determinats, reconsiderats i ferms, i tenim clar el camí cap a la república catalana i lliure", ha dit.

Al seu torn, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha començat el seu parlament dirigint-se al president espanyol. "Senyor Mariano Rajoy: ´vamos a votar el 1 de octubre´, votarem el proper 1 d´octubre!", ha criat entre aplaudiments dels assistents. Per a Pascal, aquest acte demostra que "res espantarà" els partidaris del referèndum i que "no valen les amenaces ni tenir por". "Tenim un Govern valent, uns consellers que dónen la cara, uns diputats que vam fer el que havíem de fer, i alcaldes que són gent de bé, digna. I que farem el que haguem de fer fins que el país voti", ha afegit. Pascal també ha remarcat que per al PDeCAT, "això no va de radicals ni revolucionaris, va de la bona gent normal que vol urnes i democràcia".

El líder de Demòcrates de Catalunya, Antoni Castellà, ha volgut aprofitar el seu discurs per criticar les accions de l´Estat contra l´1-O. "No poden fer-hi més, és el neofranquisme. De fet, s´han tret la careta i han fet públic sense complexes aquell ´atado y bien atado´. Davant això, l´única resposta és la democràcia, i guanyarem perquè estem units", ha comentat.

Per últim, la coordinadora de MES, Magda Casamitjana, ha reivindicat que "els socialistes són amb el ´sí´" a la independència. Recordant el seu passat de militància al PSC i el de la majoria de militants de la seva formació, ha reivindicat aquest paper. "Som els socialistes dels sí, de la Catalunya estat, que no tenim por de decidir, socialistes de carrer, de cor, de valors, del dret a decidir, els primers que vam desobeir. Socialistes sense carnet", ha dit, tot demanant al PSC "que no parlin en nom de tot el socialisme catalanista, i que no s´ho atribueixin el socialisme obert, conciliador, el de sempre".

Arrufat (CUP): "Millo, Soraya, una abraçada fraternal dels milers d´insubmisos que des d´aquí us desafien"



El portaveu del secretariat nacional de la CUP, Quim Arrufat, ha intervingut a l´acte unitari d´inici de la campanya del ´sí´ a la independència de cara al referèndum de l´1-O. I ho ha fet enviant un missatge clar a la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, i el delegat de l´executiu estatal a Catalunya, Enric Millo. "Millo, Soraya, no se si anava seriosament allò de prohibir aquest acte i tots els altres arreu del territori. Però, una abraçada fraternal dels milers d´insubmisos que des d´aquí us desafien", ha sentenciat, tot afegint que els independentistes "no es quedaran a casa". "Els carrers no ens els prendreu", ha dit dirigint-se al govern espanyol.

Arrufat també ha volgut avisar que tot aquell "soroll" institucional, judicial, mediàtic "i de jutges i militars que criden per veure si ens fan callar" i eviten l´1-O, no és, segons el cupaire, res més que "el soroll del seu món, que s´ensorra, el d´un poble contra l´Estat demofòbic". És per això que Arrufat ha animat els partidaris del referèndum "a aguantar aquesta pugna unes setmanes més". "No podran res davant un poble unit, alegre i combatiu", ha conclòs.

Sànchez crida a "fer cua des de les 9 del matí" per votar l'1-O i "guanyar la llibertat"



El president de l'ANC, Jordi Sànchez, ha fet una crida aquest dijous al vespre a "fer cua des de les 9 del matí" davant dels col·legis electorals l'1 d'octubre per "guanyar la llibertat". "Quinze dies a treballar a fons, a no perdre el somriure, ni caure en provocacions; [...] nosaltres a la nostra amb la papereta, els clavells i el somriure", ha assegurat des del Tarraco Arena, en l'acte unitari que ha donar el tret de sortida a la campanya dels partits independentistes de cara l'1-O. Just abans ha intervingut el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que ha assegurat que es mantindran "dempeus fins l'1-O". Cuixart ha afirmat també que els catalans han de dir "prou" i reclamar "uns tribunals que defensin el poble" i que no serveixen per, ha afegit, "atacar la voluntat del poble". "Rere cada amenaça, cada insult, cada querella, cada menyspreu, refermem la nostra voluntat insubornable", ha insistit el líder d'Òmnium Cultural en aplaudir també, com Sànchez, l'acord entre l'ajuntament de Barcelona i la Generalitat.

Junqueras comença la campanya del referèndum cridant a "mobilitzar el ´no´" per "demostrar que l´1-O va de democràcia"



El vicepresident de la Generalitat i líder d´Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, ha començat la campanya del ´sí´ a la independència en el referèndum de l´1-O participant a l´acte unitari del Tarraco Arena. I ho ha fet d´una forma que ell mateix ha qualificat "d´original i estranya". Junqueras ha considerat que "el ´sí´ està molt mobilitzat" i per això ha cregut "molt important" que els independentistes "contribueixin a mobilitzar el ´no´ en aquest referèndum". Així, Junqueras creu que animant al vot contra la independència "s´estarà demostrant que això va de democràcia". "El que separa el ´sí´ del ´no´ és molt important, però el que els uneix és la democràcia, la dignitat i el dret a vot", ha afegit.

En aquest sentit, el vicepresident ha convingut que si cada català, amb independència de si és o no independentista, "es fa garant de la democràcia i de la dignitat de tothom, i és el primer defensor dels que votaran diferent", els contraris a la secessió se sentiran "més estimats i més respectats" pels favorables a l´1-O que per aquells "que volen prohibir-lo i no deixar-los parlar".

Però en el seu discurs, Junqueras també ha defensat, com era d´esperar, la posició independentista. Ena quest sentit, el vicepresident ha demanat "confiança" als partidaris del ´sí´, perquè està segur que "guanyaran" l´1-O. "Allunyeu de vosaltres qualsevol ombra de supèrbia i cofoisme. Sabem que no tot està fet, però el que falta per fer depèn de nosaltres, i de que sortim a votar massivament l´1-O", ha cridat rebent l´aplaudiment dels assistents.

Junqueras ha defensat també la "legitimitat" de l´1-O i del procés de construcció de la república catalana. "Durant molts anys hem recorregut un país dient que construiríem una majoria social, una majoria a les institucions i que posaríem el futur del país en mans de la gent", ha recordat, tot afegint que això "s´ha complert" i ara "els alcaldes, els regidors, el Parlament, el Govern, les viles i pobles, els carrers i els ajuntaments estan tots posats al servei d´aquest poble".



Puigdemont convida a votar per "posar llum a la foscor" i avisa: "Algú creu sincerament que l'1-O no votarem?"



El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha fet una crida a votar l'1-O i a no apostar pels que volen deixar "a les fosques" el país. En una crida a animar els indecisos, ha afegit: "Que agafin una papereta i que no només votin sinó que decideixin posar llum a una foscor que fa massa anys que dura", ha reclamat Puigdemont en clausurar l'acte unitari que ha congregat els independentistes per donar el tret de sortida a la campanya de l'1-O des del Tarraco Arena. "Algú creu sincerament que l'1-O no votarem? Però quin país es pensen que som? Quina mena de gent es pensen que som els catalans? Potser els sorprèn, no hi estan acostumats però a Catalunya som demòcrates", ha insistit el cap de l'executiu català. Puigdemont, que ha assegurat que els catalans "no alimenten clavegueres de l'estat per perseguir rivals polítics", ha afegit: "A Catalunya no tallem la llum ni als col·legis electorals ni a les llars vulnerables, perquè els que tallen la llum als col·legis electorals són els que tallen la llum a les llars vulnerables".