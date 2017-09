La Seu demana retirar la bandera espanyola de la comissaria de Policia Nacional

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell va aprovar una moció, presentada per ERC, en la qual demana que es faci complir la normativa a la Policia Nacional i se'ls insti a retirar les astes i la bandera espanyola que oneja davant de la comissaria. El 2009 el consistori va donar permís al cos de policia per fer obres a l'edifici i es va concedir el permís per situar al carrer un tòtem on es pot llegir la paraula Policia i es va denegar per posar les banderes (catalana, espanyola i europea) a la via pública. Incomplint la normativa urbanística, en aquest tòtem oneja la bandera espanyola. Ara, amb la moció aprovada s'instarà a la subdelegació del govern espanyol a Lleida que retiri les astes i la bandera. La moció va ser aprovada amb els vots favorables d'ERC i PDeCAT. Les dues formacions van insistir que no és una qüestió de banderes, sinó de fer complir la normativa. Francesc Viaplana, regidor d'ERC, va afegir que el projecte preveia la ubicació d'una estructura exterior per tal de senyalitzar el servei i la col·locació de pals per posar-hi banderes. Aquest segon punt es va desautoritzar. Com que no es va respectar el darrer punt i es va incomplir la llicència d'obres, la seva formació va optar per presentar una moció i així fer complir la normativa.