La fiscalia cita 712 alcaldes, 123 de la regió central, a declarar sota avís de detenció

El fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, ha enviat una instrucció als fiscals de Catalunya perquè citin com a investigats els alcaldes que han signat un decret per cedir locals per celebrar l'1-O, 712 en el conjunt de Catalunya, 123 en l'àmbit de lectors de Regió7 (al Bages, 22; al Berguedà, 21; al Moianès, 9; al Solsonès, 13; a l'Anoia, 26; a laCerdanya,13; a l'Alt Urgell, 14; i al nord del Baix Llobregat, 4). La llista d'investigats és d'aquests 712 que són els que s'han adherit a la carta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l'Associació Catalana de Municipis (ACM). Aquesta carta d'adhesió, però, no és el document de cessió d'espais que els ajuntaments tenen amb la Generalitat. Fonts directes del Govern han explicat a aquest diari que la llista de consistoris que han posat els locals a disposició és molt més gran que aquests 712, però el Govern català no ha fet públic quins municipis hi ha.



En el cas del Bages, per exemple, el Govern treballa amb la idea que no hi haurà cap ajuntament que s'hi posi en contra, ja que alguns que ho podien fer s'ho han estalviat perquè les votacions es fan habitualment en locals que són del Govern i no pas municipals. Aquest és el cas, per exemple, de Castellgalí, amb un alcalde del PSC. Cristòfol Gimeno s'ha estalviat de respondre al Govern.



En altres comarques, com l'Anoia, sí que la Generalitat té constància d'alguns ajuntaments que s'hi oposen. En aquests casos, el Govern disposa d'espais de l'administració catalana.



Alguns alcaldes de la CUP i ERC ja han dit que no acudiran a declarar, i altres, bona part del PDeCAT i d'ERC, han dit que hi acudirien, però que es mantenen ferms en la decisió de facilitar que el dia 1-O hi hagi un referèndum.



Maza, en un ofici dirigit als fiscals en cap provincials, demanava que, en vista del nombre de municipis afectats, es doni preferència en l'obertura de diligències d'investigació a aquells que tinguin més població i en cas de no comparèixer. També demana en el requeriment que els Mossos d'Esquadra detinguin els alcaldes que no declarin. De moment, ahir, els alcaldes consultats no havien rebut el requeriment.



Per la seva part, les fiscalies provincials de Catalunya han ordenat a les policies locals que investiguin (com es va ordenar als Mossos) qualsevol actuació encaminada a «organitzar el referèndum il·legal» i que intervinguin «les urnes, sobres electorals» i tot el material relacionat amb la consulta.