Govern i Ajuntament de Barcelona arriben a un acord sobre els locals de votació de l'1-O

El Govern i l'Ajuntament de Barcelona han arribat a un acord sobre els locals de votació de l'1-O. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciat a través dels seu compte de Twitter que complirà el seu compromís. "A Barcelona l'1 d'octubre es podrà participar sense posar en risc la institució ni els servidors públics", ha assegurat. Just després el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha repiulat el missatge de l'alcaldessa afegint el comentari "bon notícia". L'anunci de l'acord arriba just després que s'hagi fet públic l'informe del secretari general del consistori en què avisa que cedir locals per a l'1-O vulnera les resolucions del Tribunal Constitucional (TC) i alerta de possibles conseqüències penals.