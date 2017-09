Juncker demana "escoltar atentament" el TC i el Congrés sobre la independència

El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha demanat "escoltar atentament" els pronunciaments del Tribunal Constitucional i del Congrés dels Diputats sobre la independència de Catalunya.

"Com ja vaig dir fa uns anys, segueixo la línia de la Comissió Prodi i Barroso", ha assenyalat Juncker en una entrevista a 'La Vanguardia', en què també assegura que a la UE "tothom és lliure per dir el que es vulgui mentre no se surti del carril de les lleis bàsiques i valors de la democràcia". "Qui sóc jo per dir que les decisions que ha pres la màxima instància judicial espanyola i el Parlament espanyol són irrellevants'", ses pregunta. D'altra banda, el president de la CE avisa que si finalment Catalunya es converteix en un estat haurà de negociar la seva adhesió i sotmetre's "a les normes i processos habituals".

D'aquesta manera, Juncker s'ha remès a manifestacions anteriors sobre el cas català i ha admès que ha "estudiat" i "parlat" del tema amb els comissaris però que la conclusió és "Corts i Tribunal Constitucional". En aquest sentit, també ha reafirmat que es tracta d'un afer que "afecta Espanya" però ha deixat clar que "no té res a veure amb la llibertat d'expressió i de consciència".

Sobre els referèndums en general, el president de la CE comenta que "els polítics no haurien de tenir por dels seus ciutadans si els conviden a prendre decisions" però s'ha mostrat "escèptic" si es convoquen "sobre qüestions que afecten no només al teu propi país sinó també als teus veïns i als teus socis a la UE perquè pots trobar-te amb resultats contradictoris".