Juncker: «Si un dia hi ha un 'sí' a la independència de Catalunya respectarem el resultat»

El president de la Comissió Europea (CE), Jean-Claude Juncker, ha assegurat aquest dijous que és "evident" que la Comissió Europea respectaria el 'sí' en un referèndum d'independència a Catalunya.



En una entrevista feta per Youtube i Euronews, un usuari ha preguntat a Juncker si la Comissió reconeixeria un 'sí' com a resultat del referèndum de l'1-O. En un principi Juncker ha assegurat que la Comissió "no intervé en els debats interns d'un estat", tot i que ha reconegut que són "debats democràticament acceptables, per descomptat".



Segons ha explicat, la Comissió, també amb els expresidents Romano Prodi i José Manuel Durao Barroso, sempre ha apostat per defensar "el respecte a les sentències del TC i el parlament espanyol". "Però és evident que si hi ha un 'sí' a la independència de Catalunya, un dia, respectarem aquesta tria", ha dit.



El líder de l´executiu comunitari ha matisat, però, que una Catalunya independent no passaria a formar part de la Unió Europea "l´endemà" de la consulta. "Hauria de seguir tots els passos que van seguir els països que van entrar a la Unió al 2004".