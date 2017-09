Junqueras deixarà d'enviar els informes setmanals de despesa a Montoro

El vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, ha comunicat al ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, que la Generalitat deixarà d'enviar els informes setmanals de despeses emparant-se en la Llei del Referèndum. En una carta a la qual ha tingut accés l'ACN, Junqueras afirma que el "règim jurídic excepcional" establert per la Llei del Referèndum "és incompatible" amb les mesures establertes en la Comissió Delegada d'Assumptes Econòmics (CDGAE), que suposen un "control polític que no guarda relació amb els objectius d'estabilitat pressupostària". L'informe setmanal que havia de sortir aquesta setmana cap a Madrid ja no s'ha enviat, però la Generalitat es compromet a continuar col·laborant amb Hisenda amb els compromisos d'estabilitat econòmica i financera i remetent informes mensuals sobre aquesta matèria.