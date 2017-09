El lehendakari adverteix que el referèndum no té garanties

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha advertit avui que el referèndum de l'1 d'octubre a Catalunya "no té les garanties degudes" i ha considerat que des del Govern català "hi ha hagut pronunciaments d'estar disposats a parlar tot i que no puguin descavalcar-se de les decisions adoptades".

En una entrevista en Onda Vasca, Urkullu ha assenyalat que s'ha produït "error rere error" en la gestió del Govern del que segons el seu parer és "una demanda àmpliament compartida en el poble català".

Ha subratllat que "és possible" que abans de l'1 d'octubre "el Govern i el PP reconeguin" que el problema "no és una qüestió puntual", sinó que "ve de lluny" i "obeeix a un problema polític" de definició de model d'Estat, cosa "que s'arrossega des de fa més de dos segles", ha afirmat.

Això requereix d'"un diàleg polític i no la via judicial, com ho està arbitrant" l'Executiu, ha indicat.

El lehendakari ha reconegut que "fa la sensació" que no hi ha disposició al diàleg des de les dues parts, però ha assenyalat que des del Govern català "hi ha hagut pronunciaments d'estar disposats a parlar tot i que no puguin descavalcar-se de les decisions" adoptades la setmana passada.

Urkullu ha mostrat la seva preocupació perquè les decisions del Parlament respecte a la Llei del referèndum s'han dut a terme "amb procediments" que deixen sense efecte l'Estatut, la qual cosa deixa sense valor "l'àmbit jurídic que s'ha construït fins ara".

En aquest sentit, ha indicat que "cal ser honestos" i "saber que, se celebri el que se celebri l'1 d'octubre, no té les garanties degudes" del que "en principi seria una aspiració" del poble català.

