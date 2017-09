Un regidor de la Laguna: «Jo a follar amb empleades que poso i endollo a l'Ajuntament»

"Jo a follar amb empleades que poso i endollo a l'Ajuntament i després a fer campanya per frikis". Aquests són els missatges que Zebenzui González de León (PSOE), cinquè tinent d'alcalde de l'Ajuntament de la Laguna i regidor de Mercats, Sanitat, Medi Ambient, Cementiris i Platges i Piscines, va escriure per error en el grup de Whatsapp dels socialistes de la Comarca de Tenerife, segons ha publicat el diari Canarias Ahora.

Quant l'edil es va adonar de la seva equivocació va esciure en la mateixa conversa: "perdó, m'he equivocat de grup". Els fets van tenir lloc la primera setmana d'agost i segons afirma el diari esmentat en la seva edició digital, el xat va ser esborrat poc després a petició de Mónica Martín, presidenta de la gestora local del PSOE.

De moment es desconeix si la gestora que governa el PSOE a la Laguna ha obert algun expedient al regidor o si ha adoptat alguna mesura disciplinària per aquests missatges que podrien costar-li al regidor seriosos problemes.

Després de la polèmica, el regidor ha afirmat que els missatges són una "broma de mal gust", que en tot cas, pertanyen a una conversa privada.

En un comunicat, afirma que les frases "estan absolutament tretes de context i no s'ajusten al sentit literal que transmeten", assenyalant també que no s'han d'interpretar com a certes.

"Els que em coneixen saben que aquest tipus de comportaments o accions xoquen frontalment amb la meva manera de ser", assenyala.

Segons González, la conversa es produeix amb un amic amb el qual té "bastant confiança" i en clau d'humor, amb "expressions grolleres" que només s'han d'emmarcar en un context privat i no relacionat amb la seva funció pública.