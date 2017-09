Acord entre Colau i Puigdemont perquè a Barcelona es pugui votar l'1 d'octubre

El Govern català i l'Ajuntament de Barcelona van arribar ahir a un acord sobre els locals de votació del referèndum de l'1-O. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va anunciar a Twitter que complirà el seu compromís: «A Barcelona l'1 d'octubre es podrà votar sense posar en risc la institució ni els servidors públics», va afirmar. Instants després, el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, va repiular el missatge de l'alcaldessa i hi va afegir el comentari «bona notícia». L'anunci va arribar poc després que es fes públic l'informe del secretari general del consistori en què avisava que cedir locals per al referèndum vulnera les resolucions del Tribunal Constitucional (TC) i alertava de possibles conseqüències penals.

Respecte a això, Colau, no va aportar concrecions sobre el pacte subscrit amb la Generalitat, va assegurar que les fórmules que s'han trobat «no entren en contradicció ni amb el que pensa [el segon tinent d'alcalde de Barcelona] Jaume Collboni, ni amb l'informe del secretari municipal». Va limitar-se a dir que l'acord compleix amb dues premisses: garanteix la participació al màxim nombre de locals i alhora «preserva la institució de l'Ajuntament i dels treballadors municipals». En aquest context, el govern municipal ja fa dies que recorda que el 70% dels locals que hi ha a Barcelona són de la Generalitat.

De la seva banda, Jaume Collboni va sostenir que el consistori «no facilitarà mitjans ni locals per a l'1-O», com indica l'informe del secretari, per «respecte a les lleis i a les resolucions judicials». Així, a través d'un missatge de Twitter, Collboni va aclarir que l'acord amb el Govern anunciat per l'alcaldessa no afecta instal·lacions municipals. I des de Valls, on va visitar el setmanari El Vallenc , escorcollat per la Guàrdia Civil per col·laborar en l'organització del referèndum, Carles Puigdemont, tot i no entrar tampoc en detalls sobre l'acord amb Barcelona, va assegurar que el pacte preserva institucions, funcionaris i el dret bàsic de votar «amb normalitat». «El seu compromís ha estat sempre inequívoc», va manifestar Puigdemont en referència a l'alcaldessa. «Estic molt content de l'acord perquè hem trobat la manera de fer possible una aspiració que compartíem, preservant allò que havíem de preservar, i els beneficiaris d'aquesta entesa són els ciutadans de Barcelona, que podran votar», va afegir el President.

D'altra banda, l'Ajuntament de Viella va prohibir un acte de la CUP a favor del referèndum previst per a demà passat, diumenge, al passeig de la Llibertat de la capital aranesa. El govern socialista va argumentar que «qualsevol acte dirigit a la celebració del referèndum que ha estat suspès pel TC s'ha de considerar il·legal». La CUP va demanar l'autorització el 12 de setembre. Volia fer un acte a favor del sí que requeria la connexió a l'enllumenat públic per al funcionament de la megafonia. La resposta va ser negativa i el consistori va notificar la resolució als Mossos.