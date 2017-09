Carta de Puigdemont, Colau, Junqueras i Forcadell a Rajoy i al Rei per demanar diàleg

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i l´alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, han enviat una carta al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i al rei Felip VI per demanar-los diàleg sobre el referènum. "Una crida al diàleg per abordar de quina manera ens podem posar d´acord perquè els catalans celebrem el referèndum. Un diàleg obert i sense condicions", defensen. Les principals autoritats de Catalunya també denuncien que l´Estat ha posat en marxa una "ofensiva de repressió sense precendents" i citen com a exemples la limitació del dret a la llibertat d´expressió, impedir actes públics, amenaçar mitjans de comunicació o fins i tot detenir el 75% dels alcaldes catalans per mostrar-se disposats a participar a l´1-O.