La policia de Londres tracta l'explosió al metro com un «incident terrorista»

El comissari Neil Basu, coordinador nacional de la unitat de lluita contra el terrorisme de la Metropolitan Police, ha declarat l´explosió d´aquest divendres al matí al metro de Londres com un "incident terrorista". La policia "creu" que el foc al metro hauria estat causat per la detonació d'un "artefacte improvisat", que està sent examinat pels forenses. Segons han donat a conèixer fonts oficials, hi ha 19 ferits per l'explosió i tots ells ja han estat traslladats a centres hospitalaris. L'alcalde de la ciutat, Sadiq Khan, ha afirmat que "els londinencs mai seran intimidats o derrotats pel terrorisme".



El cos policial ha recordat que l'estació de Parsons Green, on s´ha produït l´incident, es manté acordonada i l'àrea al voltant de l'estació ha estat evacuada mentre els serveis d'emergència continuen amb les seves tasques. Durant tot divendres la línia de metro afectada romandrà tancada. D'altra banda, a París, un home ha atacat aquest matí un militar amb un ganivet, segons han confirmat les autoritats franceses.



A Londres, en un primer moment, la policia ha informat aquest divendres al matí d'un "incident" a l'estació de metro Parsons Green, on s'han desplaçat oficials del cos i també els serveis d'emergències i els bombers. La policia ha desallotjat la zona i ha demanat "evitar" acostar-s'hi fins a nou avís. També ha fet una crida a la ciutadania a "mantenir-se tranquil·la" i ha demanat la seva col·laboració per informar-los enviant fotografies relacionades amb l´incident.





???? LONDON: Incredible footage showing people stopping to look at a suspected explosive device. #ParsonsGreen pic.twitter.com/VVxUolvtIS — Keith Walker (@KeithWalkerNews) 15 de setembre de 2017

El metro de Londres ha hagut de suspendre, amb motiu de l'explosió, el servei entre les estacions Earls Court i Wimbledon. Tant el servei d'ambulàncies de la capital britànica com la policia han rebut un avís a les 8:20 que els informava d'un "incident" a Parsons Green. "La nostra prioritat és avaluar el nivell i la naturalesa de les lesions", han comunicat a primera hora des dels serveis mèdics. L'exalcalde de Londres i actual ministre d'Afers Exteriors britànic, Boris Johnson, ha demanat en declaracions a Sky News "no especular i mantenir la calma". A mitja tarda, la policia ha evacuat la zona més propera a l´estació de Parsons Green per què els agents poguessin "assegurar les restes de l´artefacte i garantir la seva estabilitat". Un petit nombre de residents s´ha vist afectat per l´evacuació.El servei d´ambulàncies de Londres ha comunicat aquest migdia que han traslladat a un total de 19 persones, la majoria amb ferides "lleus", a tres hospitals de Londres; concretament a St Mary´s, St Thomas´ i al Chelsea and Westminster. Natasha Wills, assistenta directiva d´operacions del servei, ha remarcat que les primeres ambulàncies han arribat a l´escena "cinc minuts després de la primera trucada a emergències".També aquest divendres al matí ha tingut lloc un incident al metro de París. Un home armat amb un ganivet ha intentat atacar un soldat de l'Operació Sentinelle en una patrulla a l'estació de Chatelet, cap a les 6:30. L'incident però no ha causat lesions, segons la Prefectura de Policia. Segons els primers elements de la investigació, l'assaltant, ràpidament controlat pel soldat, hauria fet referència a Al·là. La fiscalia antiterrorista i la Brigada Criminal de la Policia Judicial estan investigant els fets.