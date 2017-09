El Govern acusa l'Estat d'utilitzar el nou sistema de control financer per aplicar el 155 «per la porta del darrere»

El secretari d'Economia, Pere Aragonès, considera que el sistema de control financer al Govern aprovat aquest divendres pel Consell de Ministres és una "il·legalitat", que "no té l'empara en la pròpia llei de l'Estat" i ha acusat l'Estat d'utilitzar la llei d'estabilitat pressupostària per aplicar l'article 155 de la Constitució "per la porta del darrere". Aragonès ha assegurat que presentaran "batalla jurídica" amb els recursos que el Govern "té a l'abast" i ha indicat que traslladaran aquesta decisió del govern espanyol a les institucions europees. Així mateix, el secretari d'Economia ha garantit que tots els serveis públics que depenen de la Generalitat rebran els pagaments.