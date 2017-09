El govern central podria assumir avui el control dels comptes catalans

El Consell de Ministres, en resposta a l'anunci de la Generalitat que deixarà d'enviar a Hisenda informes setmanals sobre les seves despeses, adoptarà avui noves mesures en el seu intent de garantir que no es destinin diners a la celebració del referèndum. Això podria suposar que Hisenda es fes càrrec dels comptes de la Generalitat en el que respecta als diners que percep mensualment el Govern català del sistema de finançament autonòmic.

El govern central acordarà aquestes mesures després que el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, remetés ahir una carta al ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, informant que la Generalitat deixarà d'enviar-los els informes setmanals de les seves despeses i només li farà arribar el que té caràcter mensual. Això suposa que no enviarà a Hisenda cap mena d'informació més fins passat l'1 d'octubre.

El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va advertir ahir també per carta el vicepresident Junqueras que si no remet la informació que se li exigeix sobre les despeses de la Generalitat, el Govern «ha d'adoptar les mesures necessàries» perquè compleixi la legislació vigent.

Enfront de l'argument de Junqueras que aquesta obligació suposa un control polític, el titular d'Hisenda ho nega i assenyala que es tracta d'una mesura de control de la gestió i destinació dels recursos públics i, «en definitiva, de la legalitat per garantir el finançament dels serveis públics fonamentals». «Les decisions del govern d'Espanya estan encaminades al compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera recollits en la Constitució», remarca el ministre. A més, li recorda que l'enviament de la informació requerida deriva del compromís adquirit voluntàriament per Catalunya en adherir-se al mecanisme de finançament. De la mateixa manera, recorda a Junqueras que les lleis aprovades la setmana passada pel Parlament i en què es fonamenta per no remetre informació sobre les despeses, han estat suspeses pel Tribunal Constitucional i, per tant, «no estan vigents ni emparen cap actuació».

El 21 de juliol el Consell de Ministres ja va decidir augmentar el control sobre les despeses de la Generalitat, exigint aquest informe setmanal dels mateixos i advertint que, en cas contrari, actuaria amb els lliuraments del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA).

La negativa de la Generalitat a donar trasllat de l'informe setmanal va ser objecte d'anàlisi a la reunió que va mantenir ahir al Palau de la Moncloa la Comissió Delegada d'Assumptes Econòmics, segons van informar a Efe fonts del govern. Les mesures que s'hi van estudiar seran aprovades avui pel Consell de Ministres.



Sense afectar proveïdors

A l'espera que l'Executiu reveli el detall d'aquestes decisions, les fonts citades asseguren que no es perjudicarà els proveïdors de la Generalitat ni es veuran afectats els serveis públics. En aquest sentit recorden que Montoro ja ha garantit que cap actuació que pogués adoptar el govern central afectaria negativament els proveïdors.