El Govern tanca la inscripció per ser col·laborador de l'1-O amb 47.498 persones

El Govern ha tancat aquest dijous el període d'inscripció per ser col·laborador del referèndum de l'1 d'octubre amb 47.498 persones. És la xifra que s'ha aconseguit en una setmana, des que es va posar en marxa. "Es tracta d'una demostració de la força i voluntat de la ciutadania de Catalunya per fer possible aquesta fita democràtica", diu l'executiu català en un missatge a la pàgina web 'ref1oct.cat'. L'executiu es limita a afegir que properament els inscrits rebran indicacions. També a través de Twitter, el Govern informa que la xifra d'inscrits aconseguida són "més dels necessaris". Aquest dijous el TSJC va ordenar la clausura del formulari d'inscripció de col·laboradors, però el Govern assegura que l'ha tancat voluntàriament.