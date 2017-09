Inicien una campanya a Ripoll per combatre el racisme i la islamofòbia després dels atemptats

El Casal Popular la Metxa de Ripoll va acollir ahir dijous a la nit l'inici de la campanya 'No ens dividiran, un poble unit contra el racisme i l'imperialisme' impulsada per col·lectius de l'esquerra independentista d'Osona i Ripollès després dels atemptats a Barcelona i Cambrils. El programa inclou un seguit de xerrades a aquestes dues comarques per "desmuntar" discursos generalistes contra l'islam i la comunitat musulmana, amb qui volen restablir ponts i buscar espais de trobada, i poder "fer autocrítica com a societat". També han elaborat un protocol per fer front a discursos racistes i xenòfobs. Amb aquesta iniciativa, volen donar resposta als sentiments de "por, desconfiança i ràbia sense que aquests sentiments es dirigeixin a tota una comunitat o religió que pateix igual que tothom l'horror de la guerra i el terrorisme".

La campanya és una iniciativa de diferents col·lectius de l'esquerra independentista ( Arran Osona-Ripollès, Endavant Osona – Ripollès, COS Osona-Ripollès, Sepc Osona, CUP Alt Ter, La Xinxa feminista i el Casal Popular Boira Baixa) per abordar des de la "complexitat i la profunditat" els atemptats del passat agost a Barcelona i Cambrils. La van presentar ahir dijous a Ripoll, l'indret on vivien bona part dels terroristes.

Durant la presentació, que va anar a càrrec de la portaveu d'Arran Ripollès, Mercè Planes, i la representant de la CUP Mariona Baraldés, es va subratllar la voluntat d'abordar dues problemàtiques concretes. D'una banda, el dol col·lectiu, la por generalitzada o la desconfiança envers la diferència amb el restabliment de ponts principalment amb la comunitat musulmana. I de l'altra, combatre l'augment de discursos i reaccions que alimenten el racisme, la islamofòbia i la generalització cap a una cultura, religió i comunitat. Assenyalen que cal contrarestar aquells que "aprofiten la tragèdia per alimentar les reaccions racistes i islamofòbiques davant uns fets que per molta gent no tenen explicació ni justificació".

Per altra banda, van reconèixer la "força i capacitat" que ha demostrat la ciutat tot posant l'exemple de la plataforma SOMRipoll, com a una eina per gestionar el dol col·lectiu, un espai de solidaritat per la família i amics dels quatre joves de Ripoll que també han estat víctimes del terrorisme i per recollir propostes de convivència i solidaritat.

La campanya inclou cartells, adhesius i fulletons sota el lema 'No ens dividiran: un poble unit contra el racisme i l'imperialisme" juntament amb altres frases com ara 'No passaran' –per combatre aquells que alimenten d'odi i racisme- o 'les seves guerres, les nostres morts' per identificar "els autèntics culpables del dolor i la tragèdia i aquells que fan negoci amb la guerra mentre el poble i les comunitats hi posen les víctimes".

També s'ha elaborat un protocol per fer front a possibles discursos racistes i xenòfobs a través de pintades o altres formes d'expressió i s'han programat xerrades, tant al Ripollès com a Osona, per "desmuntar" discursos generalistes contra l'islam i la comunitat musulmana i buscar "espais de trobada per poder anar a l'arrel del problema i fer autocrítica com a societat". Així per exemple el 20 d'octubre es farà a Ripoll una xerrada sobre integració i cohesió social a càrrec del grup de treball d'immigració de la CUP. El 27 d'octubre, a Manlleu, s'abordaran tòpics i comentaris generalistes sobre l'Islam des d'una perspectiva feminista per combatre també la islamofòbia.

L'objectiu final és desmuntar "discursos generalistes i tòpics falsos i simplistes" i "assenyalar els autèntics culpables dels conflictes". D'aquesta manera, volen donar resposta als sentiments de "por, desconfiança i ràbia sense que aquests sentiments es dirigeixin a tota una comunitat o religió que pateix igual que tothom l'horror de la guerra i el terrorisme". I al mateix temps, replantejar la forma en què s'integra la diversitat cultural "des del respecte i el treball comú".