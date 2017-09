L'equip de govern socialista de Bagà denuncia atacs a les xarxes socials

El grup municipal de Compromís x Bagà denuncia un «profund malestar pels comentaris «ofensius, vexatoris i humiliants que, amb una forta càrrega antidemocràtica, han estat dirigits cap a l'equip de govern de l'Ajuntament de Bagà i, en especial, cap a l'alcalde, Nicolás Viso».

Segons una nota feta pública per aquesta coalició socialista baganesa, hauria quedat «palès» en comentaris d'usuaris anònims a les xarxes socials i en mitjans de comunicació digitals el «desafiament a la democràcia i a la pluralitat d'opinions, mitjançant expressions que condueixen a l'amenaça i la por dels que en el seu dia van ser escollits com a representants polítics de la vila de Bagà». Expressions, segons Compromís per Bagà, que van «des de la violència verbal dels insults fins a amenaces com la marginació social dels membres, fins a l'escarni públic o la mort».

Per la seva banda, la formació d'Esquerra Republicana de Catalunya a Bagà va condemnar ahir les amenaces a l'equip de govern mitjançant comentaris ofensius i atacs a les xarxes, dirigits a l'equip de govern de l'Ajuntament d'aquest municipi del Berguedà. Amb tot, ERC diu «lamentar els dubtes de la coalició socialista que governa la vila de Bagà», i considera que «Compromís x Bagà hauria de comprometre's i, per tant, hauria de donar suport, com han fet la majoria d'ajuntaments del nostre país, al dret dels baganesos i les baganeses a escollir el nostre futur».