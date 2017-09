La Policia Local de Manresa rep la notificació per requisar urnes

Els Mossos d'Esquadra van lliurar ahir al matí en mà a la Policia Local de Manresa la notificació per requisar les urnes del referèndum, segons van confirmar a aquest diari fonts del govern municipal.

L'alcalde de la capital del Bages, Valentí Junyent, citat a declarar per la Fiscalia per donar suport al referèndum, havia explicat al matí en un debat a Catalunya Ràdio que el cap de la policia municipal ja havia rebut la notificació «per anar a buscar les urnes»

En el transcurs del programa, l'alcaldessa de Badalona, Maria Dolors Sabater, va dir tenir «constància» de «trucades intimidatòries» de part de la delegació del govern espanyol per intentar «prohibir actes», i perquè no es col·labori amb la votació. Sabater va dir que el subdelegat del govern espanyol a Barcelona, Emilio Ablanedo Reyes, «ha trucat a un treballador» de Badalona per dir-li que, si col·labora amb la cessió d'un espai per fer actes sobre l'1-O, estarà «incorrent en un delicte». Amb altres alcaldes, com el de Sabadell, Maties Serracant; l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; el de Prats de Lluçanès, Isaac Peraire; i la de Sant Vicenç dels Horts, Maite Aymerich; Junyent i Sabater van explicar que encara no havien rebut la citació de la Fiscalia per anar a declarar, van garantir que no tenen «por» i que estan «tranquils» perquè es deuen als seus «conciutadans», a més d'estar emparats per la Llei del referèndum, aprovada pel Parlament la setmana passada.

Madrenas va donar per fet que ella i Sabater seran de les primeres autoritats muicipals en rebre les notificacions, perquè Girona i Badalona són de les ciutats més grans del país. Serracant va subratllar que l'Estat «pot anar amenaçant», però va asseverar que «no trobaran res més que un poble viu i combatiu per poder votar l'u d'octubre».