Puigdemont denuncia un «estat d'excepció encobert, ni la llei Fraga s'atrevia a tant»

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha denunciat un "estat d'excepció encobert" per part del govern espanyol. Durant el míting del Partit Demòcrata (PDeCAT) aquest divendres al vespre des del Teatre Principal de Badalona, el cap del Govern ha recordat que la Guardia Civil ja ha registrat impremtes i ha entrat en diversos mitjans de comunicació, a més de prendre cartells sobre l'1-O i prohibir actes públics. I, després de mencionar que la Fiscalia ha citat 712 alcaldes per col·laborar amb el referèndum, Puigdemont ha exclamat que "ni la llei Fraga no s'atrevia a tant!". Aclamat pel públic que ha omplert la sala, el president ha opinat que, per al govern espanyol, "la principal amenaça són les urnes i no el terrorisme".

El cap de l'executiu també s'ha fet ressò del fet que Correos hagi "censurat" la distribució d'una revista d'una associació de veïns perquè en un article es parlava de l'1-O. En aquesta línia, Puigdemont ha sentenciat que l'Estat "no escatima" en la Guàrdia Civil ni en policies, i per això s'ha preguntat "on eren aquest estiu quan se'ls necessitava a l'aeroport?". És en aquesta línia que el president ha asseverat que el govern espanyol prefereix perseguir "paperetes, cartells, i tots nosaltres", en comptes de centrar-se en la "seguretat". "Ens van penjar la llufa de colpistes i som objecte de persecució prioritària per les forces d'ordre", ha insistit.

Puigdemont també ha subratllat que el govern espanyol "no s'atreveix" a "decretar oficialment" aquest "estat d'excepció", perquè ja està passant "prou vergonya" després de "retallar drets i llibertats". És per això que, pel president, l'Estat "ha perdut el nord i està a punt de perdre el nord-est", en referència al Principat. Puigdemont també ha respost amb sarcasme les paraules del fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, que aquest matí ha sentenciat que veu "milers de catalans abduïts". "Ha dit que els catalans podríem arribar a ser il·legals. No sé si reformaran el Codi Penal perquè el fet de ser català tingués una querella garantida", ha ironitzat.



"Entre el No-Do i la democràcia"



Pel cap del Govern, l'Estat és un "transatlàntic" i el PP és un "iceberg". Per això, Puigdemont ha manifestat que l'1-O és una "oportunitat" per canviar les coses i per triar entre si "reforçar" el president espanyol, Mariano Rajoy, i "l'Espanya en blanc i negre del No-Do i la llei Fraga", o bé donar suport a la "democràcia". "No hi ha un altre bitllet possible", ha insistit.

Finalment, i sobre l'inici de la campanya, el president de la Generalitat ha assegurat que ha començat "no bé, sinó molt bé", i ha destacat que la gent "no té por". "Avui sou aquí, ahir vam començar i demà continuarem malgrat totes les amenaces, les prohibicions i totes les coses que han passat en les darreres hores". Com a conclusió, Puigdemont ha demanat que la gent actuï de manera "normal, amb civisme i pacifisme" i sense caure en "provocacions". "L'1-O no fallarem, votarem!", ha rematat.

El míting ha omplert el Teatre Principal de Badalona, amb capacitat per a 450 persones, i n'ha deixat un miler fora del recinte, segons l'organització. A l'acte també hi ha intervingut el diputat del Partit Demòcrata i alcalde de Molins de Rei, Joan Ramon Casals; el representant d'Espanyols pel Referèndum, Carles Palomares, i el regidor del PDeCAT a Badalona Pere Martínez.