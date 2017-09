Rajoy: «Ens obligaran a arribar on no volem arribar»

El cap del Govern, Mariano Rajoy, ha instat avui els independentistes catalans que no subestimin la força de la democràcia espanyola i els ha advertit: "Ens obligaran a arribar on no volem arribar".

En la seva intervenció davant la Junta Directiva del PP català, Rajoy ha assegurat que l'Estat seguirà actuant davant cada pas dels sobiranistes i que amb "serenitat" però també amb "fermesa" pot garantir que no hi haurà referèndum l'1 d'octubre.

Als independentistes ha dirigit aquest missatge: "Com més tard rectifiquin, més mal faran al conjunt de catalans i espanyols. No subestimin la força de la democràcia espanyola. La democràcia és molt forta. Espanya és una gran nació. La llei no es pot liquidar així com així".

I ha prosseguit: "Estan cometent vostès un error i ens obligaran al que no volem arribar".

Com a prova de l'actuació de l'Estat de dret, ha recordat que el Tribunal Constitucional ha anul·lat la convocatòria del referèndum i també la llei amb la qual es pretenia avalar-ho, així com la de transitorietat.

I ha citat igualment les mesures adoptades avui pel Consell de Ministres davant la negativa de la Generalitat a enviar setmanalment, tal com se li ha requerit, un informe detallat de les seves despeses per evitar que es destinin diners públics a l'organització del referèndum.

Així, Rajoy ha subratllat -com ha explicat després de la reunió del Consell el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro- que si en 48 hores no es compleixi la llei, a partir d'ara els seus pagaments els farà el Govern d'Espanya.

"L'Estat seguirà actuant en defensa dels ciutadans, de la llei, de les normes i dels serveis públics perquè és la nostra obligació", ha recalcat.

En aquest context ha emmarcat igualment que la Guàrdia Civil hagi requisat avui més de 100.000 cartells de la Generalitat amb propaganda de l'1 d'octubre, un anunci que ha estat acollit amb un prolongat aplaudiment dels dirigents del PP català.

També han estat presents a l'acte, entre d'altres, la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría; la secretària general del PP, María Dolores de Cospedal; la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat; el líder del PP català, Xavier García Albiol; i el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo.