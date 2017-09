El sorteig dels 55.000 membres de les prop de 6.000 meses ja s'ha fet i avui s'haurien de completar les notificacions

El Govern preveu completar al principi de la setmana que ve les notificacions a les 55.000 persones escollides per formar part de les meses de l'1-O, segons van explicar fonts de l'executiu. És previst que cada mesa estigui formada per un president/a i dos vocals. A més, cada titular té dos suplents. Així doncs, s'han designat unes 55.000 persones per sorteig púbic entre la totalitat de les persones censades menors de 70 anys, tenint en compte que estan previstes unes 6.000 meses, una per urna. Aquestes mateixes fonts no especifiquen de quina manera es comunicarà als escollits. Segons el calendari que estableix la pàgina web ref1oct.cat, el sorteig va acabar dimecres i el termini màxim per a les notificacions acaba avui. Les persones designades membres de mesa rebran la notificació de la seva designació i un manual d'instruccions sobre les seves funcions. Segons la informació publicada a la web, si la notificació es produeix més tard del termini de dos dies des de la designació, «el retard no serà causa invalidant de la designació». En el cas que la mesa electoral es quedi temporalment amb un sol membre, la sindicatura electoral de demarcació pot ordenar a un votant que es trobi en aquell moment al local que formi part de la mesa. I el Govern també especifica que al llarg de la jornada els membres de la mesa no poden ser detinguts per cap autoritat, tret que hi hagi un «delicte flagrant». El càrrec de membre d'una mesa, ja sigui president o vocal, és obligatori, no voluntari «sense perjudici de poder al·legar causes justificades i documentades que impedeixin l'acceptació del càrrec».