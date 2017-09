VÍDEO | La Policia de Vitòria irromp i atura un acte d'Anna Gabriel

La conferència de la diputada de la CUP Anna Gabriel ha estat suspesa quan feia 50 minuts que se celebrava després que la Policia Local de Vitòria hagi lliurat als convocants l'acte judicial que decretava la seva anul·lació.



Cinc agents de la guàrdia urbana s'han personat al centre cívic Aldabe cap a les 12.10 hores i allà, sense entrar a la sala on s'ha celebrat la xerrada, han lliurat als organitzadors l'acte dictat aquest mateix matí pel Jutjat d'allò Contenciós Administratiu número 3 de la capital alabesa.



Els policies han donat de termini deu minuts perquè conclogués l'acte, cosa que ha succeït a les 12.20 hores.



La xerrada havia començat cap a les 11.30 i uns minuts després va arribar a l'Ajuntament la notificació oficial de la suspensió de l'autorització de la cessió del local de titularitat municipal.



L'acte de la diputada de la CUP ha discorregut amb total normalitat, amb la sala completament plena, i ha conclòs després del lliurament de la notificació judicial.



Els assistents a aquesta xerrada, organitzada per "Ascatasunera", una plataforma creada recentment al País Basc per donar suport a la consulta catalana, s'han concentrat a l'exterior del local municipal una vegada acabada la conferència.



Els concentrats, entre els quals es trobaven tres parlamentaris d'EH Bildu, han exhibit paperetes de la consulta de l'1-0 i han corejat crits a favor de la independència.





Momento en que la policía municipal ha irrumpido en el acto de @AnnaGaSabate en Gasteiz, desalojando la sala repleta https://t.co/nqoGSTOkWf pic.twitter.com/3FUHSv2F7Z — Hala Bedi Irratia (@halabedi) 15 de septiembre de 2017