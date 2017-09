Els comuns fan una crida a la participació enel referèndum de l'1-O

Catalunya en Comú va fer una crida ahir a participar en la «mobilització legítima» de l'1 d'octubre en la qual els catalans «no poden doblegar-se» davant l'«onada repressiva» del PP, i faran campanya per mobilitzar el «80% dels catalans» favorables al dret a decidir, sense entrar en la «polarització». La portaveu dels comuns, Elisenda Alamany, va donar a conèixer el resultat de la consulta interna per decidir la implicació del partit en el referèndum. A la consulta hi ha participat el 44% de la militància i el 59,39% han votat a favor que el partit cridi els catalans a la participació.