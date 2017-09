Detenen a l'Argentina un exregidor de Marbella acusat de corrupció

L'exregidor de Marbella (Màlaga) Carlos Fernández, fugat des del 2006, quan el buscava la policia pel cas de corrupció Malaya i detingut a l'Argentina, s'havia sotmès a «operacions quirúrgiques per canviar la seva fisonomia», van informar autoritats locals.

L'arrest de Fernández, buscat per la principal trama de corrupció en un Ajuntament espanyol, es va produir al seu domicili de Rivadavia, una localitat d'uns 80.000 habitants de la província de San Juan, per personal de l'Agència Federal Cuyo de la Policia Federal argentina. El ministeri de Seguretat va explicar en un comunicat que l'operatiu es va dur a terme després d'una «exhaustiva investigació criminal» que va incloure seguiments i tasques de camp. «La cooperació internacional que promovem en l'àmbit d'Interpol llança resultats concrets. Aquest arrest va ser possible gràcies al treball conjunt entre l'Argentina i Espanya», va assegurar la ministra de Seguretat, Patricia Bullrich.