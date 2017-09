La Guàrdia Civil allotja a Manresa i a Berga els agents de reforç per l'1-O

Les casernes de Manresa i de Berga de la Guàrdia Civil allotgen des d'ahir una part dels agents que s'han traslladat expressament a Catalunya per reforçar l'operatiu judicial contra el referèndum, segons van explicar ahir a Regió7 fonts del cos. El motiu és que la comandància central de Sant Andreu de la Barca no té prou espai per encabir-hi tots els agents. Els guàrdies que s'allotgen a Manresa i Berga podrien ser destinats a treballar en qualsevol punt de Catalunya i, per tant, no necessàriament a les comarques centrals.

Aquesta setmana, el ministeri d'Interior ha enviat nombrosos guàrdies civils a Catalunya, procedents d'altres llocs de l'estat espanyol, amb l'objectiu de reforçar el dispositiu per perseguir iniciatives relacionades amb l'1-O, seguint ordres de fiscalia i jutges.

El que ha passat, però, és que la comandància central de Sant Andreu no disposa de prou habitacions per allotjar-hi tots els agents nouvinguts. Per aquest motiu, s'han hagut de traslladar una part dels guàrdies a altres casernes de Catalunya. I s'ha decidit portar-los a les casernes de Manresa i Berga perquè són les que ofereixen més habitacions lliures.

Per aquest motiu, ahir, els ciutadans de Manresa i de Berga van veure amb sorpresa com nombroses furgonetes de la Guàrdia Civil arribaven a les casernes de les dues ciutats. La imatge dels vehicles arribant als edificis va causar un notable rebombori a les xarxes socials. Segons les mateixes fonts, a banda de traslladar els agents, les furgonetes també van portar els matalassos i els somiers per poder muntar les habitacions.

Està previst que, un cop s'acabi la investigació de l'1-O, els agents de reforç marxin de les casernes.