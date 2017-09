Més de vint ferits en un atemptat amb «galleda bomba» al metro de Londres

Vint-i-nou persones van resultat ferides aquest divendres, encara que cap de gravetat, després de l'explosió d'un artefacte de fabricació casolana en un vagó del metro de Londres, que la policia britànica investiga com un acte terrorista, ja que va ser reivindicat per Estat Islàmic. També es va elevar fins al nivell màxim l'alerta terrorista al país.

L'atac, a les 8.21, hora local, va tenir lloc a l'estació de Parsons Green, en el tram exterior del suburbà de la línia District, que va ser suspesa parcialment, entre les estacions de Wimbledon i Earls Court. L'explosió, que va provocar «una bola de foc», segons van assegurar diversos testimonis, es va produir en una galleda blanca que estava dins d'una bossa de supermercat en un vagó d'un tren amb capacitat per a 865 passatgers.

Mark Rowley, cap de la unitat antiterrorista de Scotland Yard, va informar que l'artefacte era de fabricació casolana, que membres dels serveis secrets britànics MI5 col·laboren en aquesta investigació i que els agents analitzen imatges de càmeres de seguretat.

La primera ministra britànica, Theresa May, va explicar que l'amenaça estava fins ara en nivell «greu», el quart més alt d'una escala de cinc, i que implicava que un atemptat terrorista contra el Regne Unit era altament probable. La decisió de pujar el nivell fins al cinc, segons el govern, la va prendre el Centre d'Anàlisi Conjunt de Terrorisme, compost per representants de 16 departaments del govern i amb seu a les oficines de l'MI5. La cap de l'executiu va explicar que es tracta d'una mesura «proporcionada» i que permetrà el desplegament de soldats per ajudar la policia a reforçar la seguretat al país, especialment a la xarxa de transport. May va demanar a la població que estigui «alerta» i que col·labori amb les forces de l'ordre.

El president dels EUA, Donald Trump, va tornar a defensar ahir el seu veto migratori després de l'atemptat registrat al metro de Londres, que va atribuir a un «terrorista fracassat», i sobre el qual va suggerir que es podia haver previngut.

L'alcalde de la capital britànica, Sadiq Khan, va condemnar l'atemptat i va assegurar que, «com Londres ha demostrat tantes vegades abans, el terrorisme no intimidarà ni vencerà».

«La nostra ciutat condemna completament aquests individus que intenten utilitzar el terror per fer-nos mal i destrossar la nostra forma de vida. Com Londres ha demostrat una vegada i una altra, el terrorisme no ens intimidarà ni ens vencerà», va assenyalar Khan.